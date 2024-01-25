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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:41
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira ele geçirildi.

        Olayla ilgili S.S, O.Y, E.K, A.S, K.S. ile E.S. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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