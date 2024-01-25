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        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 81 bin lira ceza

        Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 11 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 81 bin lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:40
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        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 81 bin lira ceza
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        Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 11 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 81 bin lira idari ceza uygulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş getirildiği bilgisine ulaştı.

        Yündalan köyünde yapılan kontrollerde canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 11 büyükbaş hayvana el koydu.

        Hayvanlar mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi. Besiciye 81 bin lira idari ceza verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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