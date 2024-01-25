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        Gazeteci yazar Uğur Mumcu Lüleburgaz'da anıldı

        Gazeteci yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında Lüleburgaz ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:36
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        Gazeteci yazar Uğur Mumcu Lüleburgaz'da anıldı
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        Gazeteci yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında Lüleburgaz ilçesinde anıldı.

        Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Uğur Mumcu'nun adının yazılı bulunduğu tabela önüne karanfil bırakıldı.

        Gerenli, Uğur Mumcu'nun adının parkta yaşatıldığını söyledi.

        Onun fikirlerini yaşatmak istediklerini ifade eden Gerenli, "Uğur Mumcu özellikle benim kuşağımda bir çok insana çok dokunmuştur. Keşke çok uzun yıllar yaşasaydı da daha hayatlara dokunabilseydi. Öğrencilik yıllarımda her gün köşe yazılarını takip ederdim."dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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