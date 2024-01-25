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        Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Kırklareli'nde konser verdi

        Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen "Büyük Kırklareli Buluşması" kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 23:19 Güncelleme: 25.01.2024 - 23:45
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        Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Kırklareli'nde konser verdi
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        Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen "Büyük Kırklareli Buluşması" kapsamında konser verdi.

        Kurtoğlu, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konserinin 20. dakikasında üşüdüğünü belirten Kurtoğlu, ekibinden montunu isteyerek giydi.

        Ardından Kurtoğlu, Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut'u sahneye davet etti.

        Konuşmasında Kırklareli'ni çok sevdiğini ifade eden Bulut, 1 Nisan'da herkesin hayalini kurduğunu Kırklareli'ne kavuşacaklarına inandığını söyledi.

        Belediyeciliğin yürek ve sevgi işi olduğunu dile getiren Bulut, "Bu gece buradan mesajı veriyoruz. Bu güne kadar kaybeden hep Kırklareli oldu, kaybeden hep biz olduk. İçim acıyor, kalbim acıyor bu kent bunları hak etmedi. Duygularınızla oynandı ,duygularımızla oynandı. 1 Nisan'dan sonra yepyeni bir kent meydana getireceğiz. Onların hayallerinin bile ulaşamayacağı bir Kırklareli meydana getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum." diye konuştu.

        Derdinin kent olduğunu vurgulayan Bulut, artık bu halkın gerçeği gördüğünü dile getirdi.

        Bulut, 31 Mart'ta tüm vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

        Konuşmaların ardından Kurtoğlu, konserine davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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