Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde inşaat çalışmaları tamamlanan spor salonunda incelemede bulundu.

Vali Ekici, spor salonunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Spor salonunun en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Ekici, salonun 2 bin seyirci kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Spor ve sporcuya önem verdiklerini ifade eden Ekici, salonun Lüleburgaz'a hayırlı olmasını diledi.

- Dünya Gümrük Günü

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Tarhan'da çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.