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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde inşaat çalışmaları tamamlanan spor salonunda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:45
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde inşaat çalışmaları tamamlanan spor salonunda incelemede bulundu.

        Vali Ekici, spor salonunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Spor salonunun en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Ekici, salonun 2 bin seyirci kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

        Spor ve sporcuya önem verdiklerini ifade eden Ekici, salonun Lüleburgaz'a hayırlı olmasını diledi.

        - Dünya Gümrük Günü

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan'ı makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

        Tarhan'da çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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