Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.
Vali Ekici, OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Ekici, daha sonra bir nişasta fabrikasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti.
OSB'nin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Ekici, yatırımcıları bölgeye davet etti.
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