Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, esnafı ziyaret etti.

Kesimoğlu esnafın isteklerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Kente daha fazla hizmet etmek istediklerini ifade eden Kesimoğlu, tüm vatandaşları 31 Mart'ta oy kullanmaya davet etti.

Mutlu insanlar kenti Kırklareli'nde yaşayanların 31 Mart seçimlerinde gereğini yapacağına inandığını dile getiren Kesimoğlu, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kesimoğlu, ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti.