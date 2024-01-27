Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, esnafı ziyaret etti.

        Kesimoğlu esnafın isteklerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kente daha fazla hizmet etmek istediklerini ifade eden Kesimoğlu, tüm vatandaşları 31 Mart'ta oy kullanmaya davet etti.

        Mutlu insanlar kenti Kırklareli'nde yaşayanların 31 Mart seçimlerinde gereğini yapacağına inandığını dile getiren Kesimoğlu, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Kesimoğlu, ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Lüleburgaz'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, basın mensuplarıyla...
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, basın mensuplarıyla...
        Kırklareli'nde 18 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
        Kırklareli'nde 18 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi