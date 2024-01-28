Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde jandarmadan kaçan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde jandarmadan kaçan hafif ticari araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 28.01.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde jandarmadan kaçan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde jandarmadan kaçan hafif ticari araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bir hafif ticari aracı takibe aldı.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Demircihalil köyü yakınlarında yoldan çıkarak çamura saplandı.

        Araçtan inerek kaçan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu
        Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu
        Lüleburgaz'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Lüleburgaz'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa