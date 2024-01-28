Kırklareli'nde jandarmadan kaçan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarmadan kaçan hafif ticari araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bir hafif ticari aracı takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Demircihalil köyü yakınlarında yoldan çıkarak çamura saplandı.

Araçtan inerek kaçan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.