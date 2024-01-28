Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut, pazarcı esnafını ziyaret etti Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, pazarcı esnafını ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, pazarcı esnafını ziyaret etti.

Bulut, AK Parti ve MHP teşkilatları ile Karacaibrahim Mahallesi'nde kurulan pazarı ziyaret edip esnafın isteklerini dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Bulut, 31 Mart'ta tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Kırklareli için sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacaklarını ifade eden Bulut, seçimin kentin kaderi açısından çok önemli olduğunu, bugün olduğu gibi seçimden sonra da sahada olacaklarını kaydetti.