Kırklareli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

K.D. yönetimindeki 39 ACU 907 plakalı otomobil, Karahıdır Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobilde hasar meydana geldi.

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