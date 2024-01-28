Kırklareli'nde zabıta ve itfaiye personeli denetlendi Kırklareli Valiliğince oluşturulan komisyon zabıta ve itfaiye personeli ile ekipmanlarını denetledi.

Kırklareli Valiliğince oluşturulan komisyon zabıta ve itfaiye personeli ile ekipmanlarını denetledi.

Kırklareli Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Alaeddin İkican, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Cengiz Şen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürü Tarık Evelek ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Aslantürk'ten oluşan komisyon denetimlerde bulundu.

Komisyon üyeleri zabıta ve itfaiye personelini, araçlarını, çalışma durumunu ve planlarını kontrol etti.