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        Kırklareli'nde zabıta ve itfaiye personeli denetlendi

        Kırklareli Valiliğince oluşturulan komisyon zabıta ve itfaiye personeli ile ekipmanlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:10
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        Kırklareli'nde zabıta ve itfaiye personeli denetlendi
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        Kırklareli Valiliğince oluşturulan komisyon zabıta ve itfaiye personeli ile ekipmanlarını denetledi.

        Kırklareli Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Alaeddin İkican, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Cengiz Şen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürü Tarık Evelek ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Aslantürk'ten oluşan komisyon denetimlerde bulundu.

        Komisyon üyeleri zabıta ve itfaiye personelini, araçlarını, çalışma durumunu ve planlarını kontrol etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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