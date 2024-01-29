Kırklareli Üniversitesinde "Bir Psikiyatri Hemşiresinin Deneyimleri" etkinliği düzenlendi.

Kayalı Kampüsünde düzenlenen etkinlikte hemşire Nurcan Uğurlu, öğrencilere deneyimlerini anlattı.

Hemşireliğin çok güzel ve sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Uğurlu, hemşire adaylarına eğitim öğretimlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Uğur'lu öğrencilerin sorularını yanıtladı.

- AFAD personeline koruyucu aile eğitimi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü personeli koruyucu aile eğitimi verildi.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerince korunma ihtiyacı içinde olan çocuğun tanımı, koruma altına alınan çocukların hangi hizmet modellerinden

yararlandırılabileceği, hangi çocukların koruyucu aile hizmetinden yararlandırılabileceği, koruyucu aile

olmak için ailelerin hangi koşulları taşıması gerektiği gibi konular hakkında bilgi verildi.

Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.