Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu
Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde sabah namazını kılınıp, dua edildi.
Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde sabah namazını kılınıp, dua edildi.
Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti, Yasin-i Şerif okuyarak tesbihat yaptı.
Eviş, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğini her hafta düzenlediklerini söyledi.
Etkinliği farklı camilerde yaptıklarını ifade eden Eviş, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.
Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.
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