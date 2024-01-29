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        Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu

        Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde sabah namazını kılınıp, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:45 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:45
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        Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu
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        Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde sabah namazını kılınıp, dua edildi.

        Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti, Yasin-i Şerif okuyarak tesbihat yaptı.

        Eviş, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğini her hafta düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliği farklı camilerde yaptıklarını ifade eden Eviş, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

        Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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