Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ile Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ile Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek devlet demiryollarının çalışmaları hakkında Acar ve Başpınar'dan bilgi aldı.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin hızla devam ettiğini ifade eden Ekici, proje çalışmalarının 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

- Eğitim öğretim yılı değerlendirildi

Kırklareli'nde eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda 2023, 2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 55 bin 120 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını anımsattı.

Kentin eğitim öğretimdeki başarısı ile ön plana çıktığını ifade eden Özefsun, bu başarının artması için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından ilçe milli eğitim müdürleri yaptıkları çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.