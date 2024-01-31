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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ile Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:24
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ile Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar'ı makamında kabul etti.

        Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek devlet demiryollarının çalışmaları hakkında Acar ve Başpınar'dan bilgi aldı.

        Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin hızla devam ettiğini ifade eden Ekici, proje çalışmalarının 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

        - Eğitim öğretim yılı değerlendirildi

        Kırklareli'nde eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda 2023, 2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 55 bin 120 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını anımsattı.

        Kentin eğitim öğretimdeki başarısı ile ön plana çıktığını ifade eden Özefsun, bu başarının artması için çalıştıklarını söyledi.

        Konuşmanın ardından ilçe milli eğitim müdürleri yaptıkları çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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