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        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi, 20 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:31
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        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi
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        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi, 20 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 1-30 Ocak tarihlerinde kent genelinde trafik denetiminde bulundu.

        Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 12 bin 838 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Denetimlerde 2 bin 294 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

        Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 92 araç trafikten men edildi. 20 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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