Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi, 20 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 1-30 Ocak tarihlerinde kent genelinde trafik denetiminde bulundu.

Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 12 bin 838 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 294 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 92 araç trafikten men edildi. 20 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

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