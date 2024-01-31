Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde usta öğretici kadınlar, Gazzeli çocuklar "üşümesin" diye eşofman dikti

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsündeki usta öğretici kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere 500 eşofman takımı dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde usta öğretici kadınlar, Gazzeli çocuklar "üşümesin" diye eşofman dikti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsündeki usta öğretici kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere 500 eşofman takımı dikti.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünde de "Makinelerimiz Gazzeli çocuklar için çalışıyor" sloganı ile üretime başlandı.

        Usta öğreticiler tarafından 3 haftada 500 eşofman takımı hazırlandı.

        Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Ataseven, AA muhabirine, Türkiye'deki olgunlaşma enstitüsü ve halk eğitimi merkezlerinin Filistin için polar, battaniye, maske ve eşofman takımları ürettiklerini söyledi.

        Kırklareli'nde de çocuklar için eşofman üretiminin sürdüğünü ifade eden Ataseven, hazırlanan kıyafetlerin en kısa sürede Gazze'ye ulaştırılacağını dile getirdi.

        Savaşın gölgesinde yaşayan çocukların biraz olsun ihtiyaçlarını karşılamayı arzuladıklarını anlatan Ataseven, 4 personel ile 500 eşofman takımı ürettiklerini aktardı.

        - "Elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz"

        Usta öğretici Türkan Tuna ise Filistin'e saldırıları nefretle kınadığını vurguladı.

        Filistinli çocuklar için eşofman takımları hazırladıklarını belirten Tuna, "Çoğunun giysisi yok, çok zor durumda olduklarını bildiğimiz için bundan etkilendik ve kurum olarak yardım etmek istedik. Arkadaşlarımla elimizden geldiğince çocuklar için eşofman takımları üretmeye çalışıyoruz. İlk etapta 500 eşofman takımı diktik." dedi.

        Tuna, Gazze'de savaştan en çok çocukların etkilendiğini, bu duruma çok üzüldüklerini söyledi.

        İsrail'in saldırılarının bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan Tuna, şöyle devam etti:

        "Biz burada elbiselerimizi giydiğimiz zaman onların giyeceğinin olmaması hepimizi üzüyor. Savaşın bir an önce sona ermesini istiyoruz. Burada oturup her yemek yediğimizde onlar sürekli aklımızda zaten. Onların şu an oturup yemek yiyecekleri bir sofraları bile yok, belki yiyecekleri yok. İnsan duygulanıyor. Yediğiniz boğazınızda düğümleniyor. Ya da sıcak evinizde otururken onların sıcakta olmadığını düşününce duygulanıyor insan. Biz de elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz. İnşallah onlara bir şekilde dokunabiliriz."

        Her zamankinden daha güçlü ve hevesli çalıştıklarını, yorgunluklarının akıllarına bile gelmediğini dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

        "Talep doğrultusunda ürünler üretmeye devam edeceğiz. Çocuk eşofmanı giydiğinde o mutluluğu geliyor aklımıza. Sadece eşofman da değil söz konusu, savaşın biterek normal hayata dönmeleri çok önemli. Dileğimiz bu ürünlerin ellerine ulaşması, onları bir nebze mutlu etmesi. Savaşın bitmesi ve normal hayata dönmeleri bizi mutlu edecek. Burada ürettiğimiz ürünlerle onların kalplerine dokunuyorsunuz, tanımadığınız insanlara yardım ulaştıracaksınız. Üşüyen çocuklar bunları giyerek ısınacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da barajlardan bir güzel haber daha!
        İstanbul'da barajlardan bir güzel haber daha!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
        İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame k...
        İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame k...
        Kırklareli'nde yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Kırklareli'nde yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı