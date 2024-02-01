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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanıktan "bunun suç olduğunu bilmiyordum" savunması

        Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla hakkında 19 yıla kadar hapis istenen sanığın yargılanmasına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:02
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanıktan "bunun suç olduğunu bilmiyordum" savunması
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        Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla hakkında 19 yıla kadar hapis istenen sanığın yargılanmasına başladı.

        Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.Y. ile avukatı katıldı.

        Duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

        Sanık F.Y. savunmasında, pişman olduğunu belirtti.

        Sosyal medyada nakliye ilanı görmesi üzerine ilan sahibi ile iletişime geçtiğini ifade eden F.Y, buluşma noktasında göçmen kaçakçılığına zorlandığını iddia etti.

        İlan sahibi ile düzensiz göçmenlerin taşınması için 25 bin lira karşılığında anlaştıklarını ileri süren F.Y. şunları kaydetti:

        "Yanıma yabancı uyruklu ancak Türkçe konuşan iki kişi oturdu. Ben daha önce Kırklareli'ne gelmedim, onların tarif etmesiyle gelebildik. Yolda sürekli beni tanımadığım numaralardan farklı kişiler aradı. Biri benim nerede olduğumu takip edebilmek için canlı konum istedi. Kırklareli girişinde trafik uygulamasında polisler "dur" ihtarında bulundu ama yanımdaki iki kişinin zorlamasıyla durmayıp kaçtık. Daha sonra o iki kişi araçtan atlayıp kaçtı. Bende polislerin gelmesiyle gözaltına alındım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum."

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık F.Y'nin adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

        Mahkeme sanık F.Y'nin tahliyesine karar verdi.

        - Olay

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Kasım 2023'te uygulama noktasında, F.Y'nin kullandığı 76 AT 320 plakalı kamyoneti durdurmuş, aracın kasasında 28 Afganistan, 5 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürülmüş, gözaltına alınan F.Y. ise tutuklanmıştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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