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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 1366 araç kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:16
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 1366 araç kontrol edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, araç ve sürücülerin belgelerini inceledi.

        Denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 sürücüye ceza kesildi.

        - Kış lastiği uygulaması

        Kırklareli'nde kış lastiği denetimlerinde, kurallara uymayan bir ticari araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler denetimlerde ticari araçların kış lastiklerini kontrol ederek, lastik derinliğini ölçtü.

        Denetimde sürücüler kış lastiği kullanmanın önemi hakkında bilgilendirildi.

        Kurallara uymadığı tespit edilen bir sürücüye ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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