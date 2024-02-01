Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 1366 araç kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, araç ve sürücülerin belgelerini inceledi.

Denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 sürücüye ceza kesildi.

- Kış lastiği uygulaması

Kırklareli'nde kış lastiği denetimlerinde, kurallara uymayan bir ticari araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler denetimlerde ticari araçların kış lastiklerini kontrol ederek, lastik derinliğini ölçtü.

Denetimde sürücüler kış lastiği kullanmanın önemi hakkında bilgilendirildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen bir sürücüye ceza uygulandı.

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