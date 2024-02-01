Kırklareli'nde silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde sosyal medya üzerinden silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kırklareli'nde sosyal medya üzerinden silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden silah ticareti yapan şüphelileri tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda E.F.B, E.P.E, E.K, B.F, E.T. ve B. K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 tabanca, av tüfeği, tüfek dipçiği, kurusıkı tabanca, havalı silah, kelepçe ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.F.B, E.T. ve E.P.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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