Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Vali Ekici, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'den bilgi aldı. OSB'yi gezen Ekici, bir gıda fabrikasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti.

        OSB'nin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Ekici, bölgenin gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

        Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayeti kurbanı!
        13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayeti kurbanı!
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde fabrika inşaatındaki işçi konteynerinde çıkan yangın söndürü...
        Kırklareli'nde fabrika inşaatındaki işçi konteynerinde çıkan yangın söndürü...
        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu
        Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu
        Kırklareli'nde trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi
        Kırklareli'nde trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi
        Kırklareli'nde silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa