Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Vali Ekici, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'den bilgi aldı. OSB'yi gezen Ekici, bir gıda fabrikasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti.

OSB'nin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Ekici, bölgenin gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.