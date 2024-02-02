Kırklareli'nde fabrika inşaatındaki işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Yapımı devam eden bir fabrika inşaatının şantiye alanındaki 50 işçinin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler konteynerden çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın 1 saatte söndürüldü.

Yangın sonucu konteyner kullanılmaz hale geldi.