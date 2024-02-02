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        Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldüren sanığın yargılaması başladı

        Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldürdükten sonra suçunu itiraf eden sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:18
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        Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldüren sanığın yargılaması başladı
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        Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldürdükten sonra suçunu itiraf eden sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Selvi G'yi öldürdüğünü itiraf eden ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Murat B. ile maktulün eşi müşteki M.G. ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada kimlik tespiti yapılıp iddianame özeti okundu.

        Sanık savunmasında maktul ile sosyal medyada tanışarak görüşmeye başladıklarını belirtti.

        Evli olduğunu bilmediği ileri süren Murat B, Selvi G'yi Antalya'ya davet ederek ailesiyle tanıştırdığını ve aile arasında nişan yaptıklarını iddia etti.

        Evli olduğunu öğrendikten sonra aralarında sürekli tartışma yaşanmaya başladığını öne süren Murat B, "Ben evlenmeden önceki soyadını öğrendim ve bana yalan söylemesinden dolayı aramızdaki tartışmalar arttı. Birkaç kez terk ederek Antalya'ya geri döndüm ama her seferinde beni ikna edip Kırklareli'ne çağırdı. Olaydan önce de artık terk etmek istediğimi ve görüşmek istemediğimi söylemiştim. Bana hakaretlerde bulundu ve gözüm döndü. O gün böyle bir durum olsun istemezdim. Ben 3 kez bıçakladım diye hatırlıyorum ama sonradan öğrendiğime göre çok daha fazla bıçak darbesi yapmışım." dedi.

        Müşteki M.G. de sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Murat B'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Avukatların da savunmasının ardından sanık Murat B'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Duruşma ertelendi.

        - Olay

        Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül 2023'te Selvi G. ile evine gelen Murat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B, Selvi G'yi bıçakla yaralayıp kaçmıştı.

        Olaydan bir gün sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis merkezine giderek işlediği cinayeti itiraf eden şüpheli, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

        Ekipler, şüphelinin itirafı üzerine evde yaptığı incelemede Selvi G'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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