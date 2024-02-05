Kırklareli'nde ihracat bir önceki aya göre yüzde 4,65 arttı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın aralık ayına göre yüzde 4,65 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli merkezli firmaların ocak ayında 15 milyon 327 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

İhracatın aralık ayına göre yüzde 4,65 arttığını ifade eden Ilık, ihracat yapılan ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil, hazır giyim ile çimento geldiğini kaydetti.

İhracat rakamlarının artması için çalıştıklarını kaydeden Ilık, "İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Bulgaristan, Kenya, Cibuti, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Güney Sudan ve Gana ilk sıralarda yer aldı." ifadelerini kullandı.