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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, sendika temsilcileriyle bir araya geldi

        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, sendika temsilcileri ile bir arada geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:23
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Bulut, sendika temsilcileriyle bir araya geldi
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, sendika temsilcileri ile bir arada geldi.

        Bulut, bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda sendika temsilcilerinin isteklerini dinledi.

        Kırklareli için bu seçimin bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Bulut, kentin kaderinin 31 Mart'ta belirleneceğini kaydetti.

        Tüm seçmelerin desteğine ihtiyacının olduğunu ifade eden Bulut, 1 Nisan'dan itibaren tüm sorunların üstesinden geleceklerini anlattı.

        Çok çalışacaklarını dile getiren Bulut, "Niyetimizi hepimiz çok iyi biliyorsunuz. Bu seçim kent için bir dönüm noktası bir viraj, köprüden önce son çıkış." dedi.

        Programa AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç da katıldı.

        Galeri
        Galeri

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