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        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, adliye personeline koruyucu aile eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:38
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        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi
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        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, adliye personeline koruyucu aile eğitimi verildi.

        Adliyede düzenlenen toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerince korunma ihtiyacı içinde olan çocuğun tanımı, koruma altına alınan çocukların hangi hizmet modellerinden yararlandırılabileceği, hangi çocukların koruyucu aile hizmetinden yararlandırılabileceği, koruyucu aile olmak için ailelerin hangi koşulları taşıması gerektiği gibi konular hakkında bilgi verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, kentte koruyucu aile sayısının 31 olduğunu söyledi.

        Bu sayının yükselmesi için çalıştıklarını ifade eden Özbaş, koruyucu ailelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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