Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Jandarma Genel Komutanlığının düzenlediği "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında dereceye giren Kırklarelili öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jandarma Genel Komutanlığının düzenlediği "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında dereceye giren Kırklarelili öğrenciler ödüllendirildi.

        Yarışmada lise kategorisinde Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Gülben Vuran birinci olurken, ilkokul kategorisinde ise Evrensekiz İlkokulu öğrencisi Cemre Kulaksız ikinci oldu.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende öğrencileri tebrik etti.

        Vuran ile Kulaksız'ın çok önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Ekici, kentin adının başarılarla anılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

        Ekici, her iki resmin de çok başarılı olduğunu belirtti.

        Öğrenciler de eserleri hakkında bilgi verdi.

        Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun öğrencilere hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
        Şaban öğretmen köy okulunun adını sporla duyurdu
        Şaban öğretmen köy okulunun adını sporla duyurdu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
        Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
        Kırklareli'nde resmi kuruma karışımlı yakıt sattığı iddiasıyla 3 şüpheli gö...
        Kırklareli'nde resmi kuruma karışımlı yakıt sattığı iddiasıyla 3 şüpheli gö...
        Kırklareli Belediye Meclisi toplandı
        Kırklareli Belediye Meclisi toplandı