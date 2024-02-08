Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Çocuk Şube Müdürlüğü personeli, 108 okulun çevresinde bulunan metruk binalar, internet kafeler ve kahvehaneleri kontrol etti.
Ayrıca 141 okul servis aracı denetlenip, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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