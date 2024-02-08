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        Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:38
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        Kırklareli'nde okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Çocuk Şube Müdürlüğü personeli, 108 okulun çevresinde bulunan metruk binalar, internet kafeler ve kahvehaneleri kontrol etti.

        Ayrıca 141 okul servis aracı denetlenip, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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