Kırklareli'nde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte kaçak içki ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 31 litre kaçak içki, 10 gram kubar esrar ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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