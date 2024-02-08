Kırklareli'nde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 31 litre kaçak içki, 10 gram kubar esrar ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte kaçak içki ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

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