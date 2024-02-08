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        Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli'nde bir avukatı bıçakla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:21
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        Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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        Kırklareli'nde bir avukatı bıçakla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Avukat Emrecan Güven, Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada, F.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurdu.

        Güven'in şikayeti üzerine şüpheli F.S, polis ekiplerince yakalandı.

        Avukat Güven ile polis merkezine gelen Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşının bıçakla tehdit edildiğini söyledi.

        Konunun takipçisi olacaklarını, şüphelinin gerekli cezayı alması için mücadele edeceklerini belirten Hınız, "Hepimize geçmiş olsun. Kırklareli Barosu olarak meslektaşımızın yanındayız." dedi.

        Şüpheli F.S'ye Güven'i tehdit ettiği gerekçesiyle daha önce 13 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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