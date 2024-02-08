Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Şüpheli F.S'ye Güven'i tehdit ettiği gerekçesiyle daha önce 13 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

Konunun takipçisi olacaklarını, şüphelinin gerekli cezayı alması için mücadele edeceklerini belirten Hınız, "Hepimize geçmiş olsun. Kırklareli Barosu olarak meslektaşımızın yanındayız." dedi.

Avukat Güven ile polis merkezine gelen Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşının bıçakla tehdit edildiğini söyledi.

Avukat Emrecan Güven, Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada, F.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurdu.

Kırklareli'nde bir avukatı bıçakla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

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