Kırklareli'nde avukatın bıçakla tehdit edilmesine tepki gösterildi

Kırklareli'nde bir avukatın bıçakla tehdit edilmesine ilişkin protesto gösterisi düzenlendi.

Kırklareli Barosu avukatları dün avukat Emrecan Güven'in bıçakla tehdit edilmesi olayı üzerine Adliye binası önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan avukat Zübeyde Nisan Oskay Öden, avukatların şiddet olayları nedeniyle endişe içinde olduklarını söyledi.

Şiddeti kınadıklarını ifade eden Öden, dün akşam yaşanan olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Öden, şiddete maruz kalmak istemediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün de kızgınız ve kırgınız, ama ısrarla haykırmaya devam edeceğiz. Bizler avukatız. Artık yalnızca mesleğimizi icra ettiğimiz için şiddete maruz kalmak ve öldürülmek istemiyoruz. Bizler aldığımız davaların tarafı değiliz ve gelinen noktada şiddeti kınayan açıklamalar yerine, faillerin en ağır şekilde cezalandırıldığını, şiddetin engellenmesi için gerekli önlemlerin derhal alındığını görmek ve duyurmak istiyoruz. Bu vesileyle yaşanan elim olay neticesinde meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz."

Avukat Emrecan Güven, dün akşam Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada, F.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu.

Güven'in şikayeti üzerine şüpheli F.S, polis ekiplerince yakalamıştı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.