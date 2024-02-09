Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde avukatın bıçakla tehdit edilmesine tepki gösterildi

        Kırklareli'nde bir avukatın bıçakla tehdit edilmesine ilişkin protesto gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde avukatın bıçakla tehdit edilmesine tepki gösterildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde bir avukatın bıçakla tehdit edilmesine ilişkin protesto gösterisi düzenlendi.

        Kırklareli Barosu avukatları dün avukat Emrecan Güven'in bıçakla tehdit edilmesi olayı üzerine Adliye binası önünde toplandı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan avukat Zübeyde Nisan Oskay Öden, avukatların şiddet olayları nedeniyle endişe içinde olduklarını söyledi.

        Şiddeti kınadıklarını ifade eden Öden, dün akşam yaşanan olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

        Öden, şiddete maruz kalmak istemediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bugün de kızgınız ve kırgınız, ama ısrarla haykırmaya devam edeceğiz. Bizler avukatız. Artık yalnızca mesleğimizi icra ettiğimiz için şiddete maruz kalmak ve öldürülmek istemiyoruz. Bizler aldığımız davaların tarafı değiliz ve gelinen noktada şiddeti kınayan açıklamalar yerine, faillerin en ağır şekilde cezalandırıldığını, şiddetin engellenmesi için gerekli önlemlerin derhal alındığını görmek ve duyurmak istiyoruz. Bu vesileyle yaşanan elim olay neticesinde meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz."

        Avukat Emrecan Güven, dün akşam Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada, F.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu.

        Güven'in şikayeti üzerine şüpheli F.S, polis ekiplerince yakalamıştı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Anne-kız akraba ziyareti nedeniyle birbirini darp etti!
        Anne-kız akraba ziyareti nedeniyle birbirini darp etti!
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde zimmet iddiasıyla yargılanan kooperatif çalışanı, çiftçilere...
        Kırklareli'nde zimmet iddiasıyla yargılanan kooperatif çalışanı, çiftçilere...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Asrın felaketi" fotoğraf sergisi açıldı
        Kırklareli'nde "Asrın felaketi" fotoğraf sergisi açıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına...
        Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına...
        Cumhur İttifakı'nın Kırklareli ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıt...
        Cumhur İttifakı'nın Kırklareli ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıt...