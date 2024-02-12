Kırklareli'nde "dur" ihtarına uymayan araç terk edilmiş halde bulundu
Kırklareli'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan panelvan terk edilmiş halde bulundu.
Kırklareli'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan panelvan terk edilmiş halde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Kızılcıkdere köyü yakınlarında bir aracı takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı.
Kent merkezine gelen aracın durdurulması için ekipler yola kapan attı. Lastikleri patlayan araç Doğu Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.
Araç incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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