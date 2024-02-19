Sağlık çalışanlarının isteklerini de dinleyen Cerit, sağlık alanında en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Gürhan Çokgezer'i makamında kabul etti.

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