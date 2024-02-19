Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde afetlerden korunma ve çadır kurma eğitimi düzenlendi.

Öğrenciler, TEKNOFEST'e "Enkaz tanımayan deprem robotu", "Güneş giren evler" ile "Güneş aydınlatır" projeleri ile katılacak.

Namık Kemal Ortaokulundan 8 öğrenci, bu yıl Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te İnsanlık Yararına Teknoloji dalında 3 proje ile yarışacak.

Vize'de ortaokul öğrencileri 3 proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e başvuruda bulundu.

Ekici, yaptığı yazılı açıklamada Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Aktaş'ın güreş şampiyonasında Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.

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