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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Afyonkarahisar'da düzenlenen U-17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nil Aktaş'ı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:55 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:55
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Afyonkarahisar'da düzenlenen U-17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nil Aktaş'ı tebrik etti.

        Ekici, yaptığı yazılı açıklamada Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Aktaş'ın güreş şampiyonasında Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.

        Sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Ekici, Aktaş'ın başarılarının devamını diledi.

        - TEKNOFEST başvuruları

        Vize'de ortaokul öğrencileri 3 proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e başvuruda bulundu.

        Namık Kemal Ortaokulundan 8 öğrenci, bu yıl Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te İnsanlık Yararına Teknoloji dalında 3 proje ile yarışacak.

        Öğrenciler, TEKNOFEST'e "Enkaz tanımayan deprem robotu", "Güneş giren evler" ile "Güneş aydınlatır" projeleri ile katılacak.

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrencilere yarışmada başarılar diledi.

        - Afetlerden korunma ve çadır kurma eğitimi verildi

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde afetlerden korunma ve çadır kurma eğitimi düzenlendi.

        Gerçekleştirilen eğitimde, sağlık personeline afetler ve korunma bilinci hakkında bilgi verildi.

        Afet malzemeleri tanıtılan programda sağlık personeline çadır kurma eğitimi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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