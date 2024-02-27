Kentin gelişimine katkı sunmak için belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Bulut, yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

Bulut ise sivil toplum örgütlerinin kentin kalkınmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek Ilık'a çalışmalarında başarı diledi.

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz'ü makamında kabul etti.

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