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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz'ü makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:04
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz'ü makamında kabul etti.

        Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artması gerektiğini söyledi.

        Ziyarette Öksüz çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

        - KTSO'ya ziyaret

        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Bulut ise sivil toplum örgütlerinin kentin kalkınmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek Ilık'a çalışmalarında başarı diledi.

        Kentin gelişimine katkı sunmak için belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Bulut, yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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