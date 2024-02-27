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        Kırklareli Valisi Ekici temel atma törenine katıldı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, İğneada Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:32
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        Kırklareli Valisi Ekici temel atma törenine katıldı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, İğneada Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı.

        Vali Ekici, törende yaptığı konuşmada, turizm beldesi İğneada'ya modern bir bina kazandırılacağını söyledi.

        Türkiye'nin sağlık alanında örnek alınan bir ülke haline geldiğini belirten Ekici, yatırımların hızla devam ettiğini kaydetti.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade etti.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de bina hakkında teknik bilgi verdi.

        Duanın ardından Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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