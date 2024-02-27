Kırklareli Valisi Ekici temel atma törenine katıldı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin sağlık alanında örnek alınan bir ülke haline geldiğini belirten Ekici, yatırımların hızla devam ettiğini kaydetti.

Vali Ekici, törende yaptığı konuşmada, turizm beldesi İğneada'ya modern bir bina kazandırılacağını söyledi.

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