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        Edirne ve Kırklareli'nde bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı

        Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları, erken çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:34
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        Edirne ve Kırklareli'nde bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
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        Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları, erken çiçek açtı.

        Çiçek açan erik, badem ve kayısı gibi ağaçlar, arılar ve kelebeklerle güzel görüntü oluşturdu.

        Kırklareli'nde fidan satışı yapan Soner Dişdiş, AA muhabirine, "Her sene bu durumu yaşıyoruz. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle havalar ısındı. Ağaçlarımızı ilaçlamamıza rağmen çiçek açtı." dedi.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da ağaçların mevsime göre erken çiçek açtığını ifade etti.

        Bölgede havaların mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çeken Şaylan, zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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