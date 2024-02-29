Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik Atatürk Toplantı Salonunda Vali Birol Ekici başkanlığındaki toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Daha sonra mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan kararlar değerlendirildi.
Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
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