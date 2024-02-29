Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Daha sonra mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan kararlar değerlendirildi.

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