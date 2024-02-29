Kırklareli'nde jandarma vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Jandarma komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesine bağlı köyleri ziyaret edip muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekipler bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.
Ekipler, vatandaşlara bilgilendirme afişi ve broşür de dağıttı.
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