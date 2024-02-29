Kırklareli'nde jandarma vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi

Ekipler, vatandaşlara bilgilendirme afişi ve broşür de dağıttı.

Ekipler bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesine bağlı köyleri ziyaret edip muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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