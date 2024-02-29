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        Kırklareli'nde jandarma vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:13 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:22
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        Kırklareli'nde jandarma vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Jandarma komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesine bağlı köyleri ziyaret edip muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ekipler bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

        Ekipler, vatandaşlara bilgilendirme afişi ve broşür de dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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