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        Kırklareli'nde yoğun sis trafikte görüş mesafesini olumsuz etkiliyor

        Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 08:58 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:07
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        Kırklareli'nde yoğun sis trafikte görüş mesafesini olumsuz etkiliyor
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        Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        İl genelinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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