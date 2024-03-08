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        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 08:52 Güncelleme: 08.03.2024 - 08:52
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        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

        Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

        Öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak, araca biniş ve iniş konularında bilgilendirildi.

        Ayrıca öğrencilere hikaye kitabı dağıtıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma trafik timlerince, okul servisi denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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