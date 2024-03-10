Kırklareli'nde asayiş
Lüleburgaz'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Lüleburgaz'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 39 TA 282 plakalı otomobil, Hamzabey köyü yakınlarında 39 ES 436 plakalı tıra çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi.
Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde jandarma ekiplerince traktörlerde reflektör ve ışıklandırma sisteminin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ekipler traktör sürücülerine reflektör, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verdi.
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