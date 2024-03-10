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        Kırklareli'nde asayiş

        Lüleburgaz'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:51
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        Kırklareli'nde asayiş
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        Lüleburgaz'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        M.S. yönetimindeki 39 TA 282 plakalı otomobil, Hamzabey köyü yakınlarında 39 ES 436 plakalı tıra çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi

        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince traktör sürücülerine trafik eğitimi verildi.

        Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde jandarma ekiplerince traktörlerde reflektör ve ışıklandırma sisteminin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Ekipler traktör sürücülerine reflektör, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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