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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde 100. Yıl Parkı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:42
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde 100. Yıl Parkı yapılacak.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 5 bin metrekare alan üzerine park yapılacağını belirtti.

        Parkın içerisinde 500 kişi kapasiteli düğün salonu ve 150 kişi kapasiteli restoranın da yer alacağını ifade eden Gerenli, vatandaşların daha keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturacaklarını kaydetti.

        Gerenli, projeye en kısa sürede başlayacaklarını belirtti.

        - Bocce kursu açıldı

        Lüleburgaz ilçesinde bocce 1. kademe kursu açıldı.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca 8 Kasım Stadı'nda gerçekleştirilen kursa, beden eğitimi öğretmenleri ve çeşitli branşlardaki antrenörler katıldı.

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de kurs çalışmalarını inceleyip, İl Temsilcisi Doğan Çapraz'dan bilgi aldı.

        - Öğrenciler gösteri sundu

        Lüleburgaz Bahçeşehir Koleji öğrencileri gösteri sundu.

        Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler piyano çalarak dans gösterisi yaptı.

        Etkinliğin ardından öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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