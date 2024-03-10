Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca 8 Kasım Stadı'nda gerçekleştirilen kursa, beden eğitimi öğretmenleri ve çeşitli branşlardaki antrenörler katıldı.

Parkın içerisinde 500 kişi kapasiteli düğün salonu ve 150 kişi kapasiteli restoranın da yer alacağını ifade eden Gerenli, vatandaşların daha keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 5 bin metrekare alan üzerine park yapılacağını belirtti.

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