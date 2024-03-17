Kırklareli'nde 57 bin makaron ele geçirildi

M.A'ya ait iş yerinde yapılan aramada, 43 bini boş 57 bin makaron, 26 kilogram kıyılmış tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

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