Talay, Beylik Mahallesi'nde inşa edilecek projede 256 konut ve 12 dükkan olacağını belirtti.

Konut ve ticari dükkanlar ile ekonomik ve modern yapılaşmayı sağlayacaklarını ifade eden Talay, TOKİ projesinin bu yıl içerisinde başlayacağını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye yeni TOKİ konutları ve işyerlerinin kazandırılacağını kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Edirne gezisi düzenlendiği bildirdi.

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