Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Birol Ekici gençler ve sporcularla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, gençler ve sporcularla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Birol Ekici gençler ve sporcularla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, gençler ve sporcularla iftar yaptı.

        Vali Ekici, Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, Türkiye'nin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu söyledi.

        Gençlerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Ekici, sporculara da başarılar diledi.

        Ekici, kentin adının sporla duyurulmasına katkı sunan başarılı sporculara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua okundu.

        Okunan duaların ardından Vali Ekici, gençler ve sporcular oruçlarını açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Putin'den Ukrayna'ya verilecek F-16'lara yönelik uyarı
        Putin'den Ukrayna'ya verilecek F-16'lara yönelik uyarı
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı
        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı

        Benzer Haberler

        Trakya'da sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi
        Trakya'da sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Birol Ekici öğrencilerle kütüphanede kitap okudu
        Kırklareli Valisi Birol Ekici öğrencilerle kütüphanede kitap okudu
        Sahte içkiyle 4 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen 3 sanığa 15 yıla k...
        Sahte içkiyle 4 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen 3 sanığa 15 yıla k...
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 80 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 80 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde dolan göletin fazla sularının kontrolsüz tahliye olacağı uya...
        Kırklareli'nde dolan göletin fazla sularının kontrolsüz tahliye olacağı uya...