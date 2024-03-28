Kırklareli süt ve süt ürünleri ihracatını katlamak istiyor

ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin önemli süt üretim merkezlerinden Kırklareli, süt ve süt ürünleri ihracatını artırma hedefiyle yolunda ilerliyor.

İhracat onaylı 30 işletmenin bulunduğu Kırklareli'nde, AB standartlarında yıllık ortalama 350 bin ton süt üretiliyor.

Istranca Dağları'nın eteklerindeki zengin bitki örtüsünden beslenen hayvanlardan elde edilen sütün 10 bin tonu işlenerek AB ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Üretimi gerçekleştirilen süt, peynir, peynir altı suyu, yoğurt ve içecekler en çok Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Fildişi Sahili, Fransa, Gana, Hindistan, Irak, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Nijerya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden ilgi görüyor.

Kentte AB standartların süt üretimi yapıldığına işaret eden Karaca, bu nedenle süt ve süt ürünlerine olan talebin arttığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine kentte 150 bin büyükbaş, 450 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu söyledi.

İhracatın artması için çalıştıklarını aktaran Karaca, "İlimizde üretilen süt ve süt ürünlerinden yıllık ortalama 10 bin tona yakın bir ihracatımız söz konusu, birkaç yıl içerisinde bu rakamı 2 kata çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda pazar payımızın daha fazla artacağını düşünüyorum. Bizim daha çok Orta Doğu ülkeleri ile AB ülkelerine olan ihracatımız hızla artıyor. Süt ve süt üretimi ihracatının artmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Karaca, 2023'te hastalıktan ari olan işletmelere 33 milyon 366 bin liralık ari işletme desteği ödemesi yapıldığını belirtti.