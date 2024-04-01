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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 09:15 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:15
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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mart'ta düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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