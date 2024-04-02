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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde gebe eğitim okulunda bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:31
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde gebe eğitim okulunda bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında ebe Özge Nur Şen ve Arzu Beş tarafından doğum öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

        Eğitimde, baba adayları da katıldı.

        - "Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Kırklareli'nde sağlık çalışanları tarafından hatıra ormanı oluşturuldu.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, etkinlikte yaptığı konuşmada, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak amacıyla fidan dikimi yaptıklarını belirtti.

        Etkinliğe katılan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cerit, güzel bir orman oluşturduklarını kaydetti.

        - Fırınlar denetlendi

        Lüleburgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırın denetimleri yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, fırınların hijyen koşulları kontrol edildi.

        Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince üretim ve satış alanları ile stokta bulunan gıda ürünlerinin kontrolü yapıldı.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        - Sağlık personeli iftar programında bir araya geldi

        Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesince, hastane yemekhanesinde gerçekleştirilen programa, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Başhekim Aydın Karakuzu, başhekim yardımcıları ile sağlık çalışanları katıldı.

        Cerit, konuşmasında ramazan ayının birlik ve beraberliğini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

        Okunan duanın ardından sağlık çalışanları oruçlarını açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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