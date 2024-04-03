Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı
Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı.
Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler 15 - 28 Mart tarihlerinde düzenledikleri 26 etkinlikte 552 kişiye proje hakkında bilgi verdi.
Proje tanıtım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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