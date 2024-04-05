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        Kırklareli'nde görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanması başladı

        Kırklareli'nde görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 1'i doktor, 4 sanığın yargılanması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 17:14 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:14
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        Kırklareli'nde görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanması başladı
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        Kırklareli'nde görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 1'i doktor, 4 sanığın yargılanması başladı.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık doktor S.A.Y, tutuksuz sanıklar medikal firma yetkilileri I.I.Ç, Ö.C.K. ve Ö.Ö. ile avukatlar katıldı.

        Duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

        Tutuklu sanık S.A.Y, savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2022 yılında plastik cerrah olarak göreve başladığını ifade eden S.A.Y, hastanedeki tüm ameliyatları Sağlık Uygulama Tebliği'ne uygun yerine getirdiğini ileri sürdü.

        Her ameliyatın farklı işleyişi olduğunu belirten sanık, hastalarda sağlık sorunu oluşturabilecek durumlarda ameliyatların ücretsiz yapıldığını, estetik amaçlı gerçekleştirilen ameliyatlarda ise bazı özel medikal ürünlere ihtiyaç duyulduğunu ve bu ameliyatların ücretli olduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti S.A.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı mağdurların şikayeti üzerine Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor S.A.Y. ile medikal firma yetkilileri Ö.Ö, Ö.C.K. ve I.I.Ç. hakkında soruşturma başlatmış, bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden S.A.Y. görevini kötüye kullandığı iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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