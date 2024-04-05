Kırklareli'nde görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanması başladı

Kırklareli'nde görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 1'i doktor, 4 sanığın yargılanması başladı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık doktor S.A.Y, tutuksuz sanıklar medikal firma yetkilileri I.I.Ç, Ö.C.K. ve Ö.Ö. ile avukatlar katıldı.

Duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

Tutuklu sanık S.A.Y, savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2022 yılında plastik cerrah olarak göreve başladığını ifade eden S.A.Y, hastanedeki tüm ameliyatları Sağlık Uygulama Tebliği'ne uygun yerine getirdiğini ileri sürdü. Her ameliyatın farklı işleyişi olduğunu belirten sanık, hastalarda sağlık sorunu oluşturabilecek durumlarda ameliyatların ücretsiz yapıldığını, estetik amaçlı gerçekleştirilen ameliyatlarda ise bazı özel medikal ürünlere ihtiyaç duyulduğunu ve bu ameliyatların ücretli olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti S.A.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.